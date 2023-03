San Giovanni Rotondo, morto padre Leonardo Marcucci: servì sull'altare per l'ultima messa di Padre Pio

"I frati minori cappuccini della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio in lutto per la scomparsa di padre Leonardo Marcucci, morto all'età di 86 anni dopo una vita spesa tra l'altare, il confessionale e il servizio ai fratelli ammalati". Questo il messaggio postato sull'account del santuario.

Una vita per i sofferenti

Marcucci, nato proprio a San Giovanni Rotondo il 9 ottobre 1936, divenne frate minore cappuccino a 20 anni, il 2 settembre 1956 e fu ordinato sacerdote il 14 febbraio 1965. E' entrato subito a servizio di malati dell'ospedale di Foggia come cappellano per conoscere poi Padre Pio. Era rimasto molto colpito dalla figura del santo di cui, in un'intervista a Padre Pio Tv, aveva detto: "Mi sono molto emozionato quando mi hanno detto che avrei celebrato con lui come diacono. Sulla mano sinistra si vedeva ancora una macchiolina rossa (quella delle stigmate), che la notte prima di morire scomparve".