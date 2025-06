San Felice sul Panaro (Modena), schiacciato dal trattore: morto 66enne

A San Felice su Panaro, in provincia di Modena, un uomo di 66 anni è morto schiacciato sotto al trattore che stava guidando, nei pressi della propria abitazione. L'uomo stava lavorando nel campo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato con il mezzo in un fossato. Purtroppo ogni tentativo di rianimarlo da parte del personale sanitario del 118 è risultato vano: l'uomo è morto schiacciato sotto al mezzo agricolo. Oltre ai carabinieri sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la medicina del lavoro.