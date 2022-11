San Donato Milanese, incidente tra bus e tir: molti feriti

L'autista rimasto incrastrato nel mezzo - Il 118 ha visitato una quindicina di persone e ne ha medicate dieci, tutte per abrasioni o contusioni, e un paio per aver battuto la testa, mentre il conducente del bus è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato liberato con sospette fratture alle gambe, ma cosciente e non in pericolo di vita. L'uomo, un 24enne, di corporatura molto grossa, è stato estratto a fatica e trasportato all'ospedale S.Gerardo di Monza.

Il 118 ha valutato 14 persone, delle venti che si trovavano sul mezzo pubblico, e ne ha ospedalizzate dieci. Oltre al conducente, sono state portate in codice giallo all'ospedale S.Raffaele due donne di 32 e 56 anni, con trami non gravi al volto e alla testa. Altri 7 passeggeri, tutti con contusioni minori, e tutti in codice verde, sono stati portati negli ospedali Fatebenefratelli di Milano, a Melegnano (Milano) e San Donato Milanese. Illeso il conducente del camion. Gli accertamenti sono in corso da parte della Polizia Locale di S.Donato Milanese. Sul posto i Carabinieri, i Vdf, il 118 e la Polstrada.