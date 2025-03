Tragedia a San Costanzo (Pesaro-Urbino), studente di 18 anni stroncato da infarto mentre studia matematica

Distrutto dal dolore il babbo Davide, che non si dà pace: "Il mio Gianmarco era un ragazzone, con una grande forza. E’ vero che era sovrappeso, ma non soffriva di alcuna patologia e non ha mai avuto problemi particolari. Io l'accompagnavo tutte le mattine alle 7 alla stazione di Marotta per prendere il treno e andare all’Itis ‘Volterra-Elia’ di Ancona dove frequentava l’ultimo anno nel corso di meccatronica, con la sua grande propensione per le materie scientifiche e l’informatica. Aveva già deciso di iscriversi all’università di ingegneria e tutti eravamo orgogliosi di lui".