San Benedetto del Tronto, 85enne soffoca al ristorante: il nipote gli salva la vita

La famiglia Coccia stava trascorrendo una serata in tranquillità quando l'85enne si è portato improvvisamente le mani alla gola ed è caduto con la testa in avanti sul piatto. Il figlio e uno dei nipoti, che gli erano accanto, si sono accorti che l'uomo stava diventando cianotico. Lo hanno adagiato a terra e hanno chiamato il 118. Al telefono, l'infermiera ha iniziato a guidare Roberto nelle operazioni di primo soccorso, chiedendogli anche di controllare il cavo orale. È stato allora che il nipote ha individuato il pezzo di carne e lo ha rimosso. Subito dopo ha iniziato il massaggio cardiaco. Quando sul posto sono arrivati i medici della Potes di San Benedetto, i soccorritori hanno continuato a praticare il massaggio cardiaco insieme a Roberto, fino a quando l'85enne ha ripreso a respirare ed è tornato cosciente.