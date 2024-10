Sammy Basso, la mamma: "Abbiamo vissuto con lui ringraziando giorno per giorno"

La madre di Sammy Basso, Laura Lucchin, ha parlato della morte del figlio, avvenuta ad Asolo (Treviso) sabato scorso, in un'intervista al Corriere del Veneto. "È stata una morte naturale - ha raccontato - legata alla sua patologia rara (la progeria, ndr). Anche se noi non ce lo aspettavamo minimamente. Quando i suoi amici ci hanno chiamato per dirci che aveva avuto un malore non potevamo immaginare che non si sarebbe mai più svegliato. Abbiamo vissuto con lui ringraziando giorno per giorno, consapevoli della malattia e di che cosa comportasse. Ora, cosciente del fatto che lui abbia vissuto così tanto, per 28 anni, mi dico 'caspita'. Ma noi ci svegliavamo ogni mattina dicendo: 'Che bello che sia anche oggi qui con noi' e ce lo siamo vissuti a pieno sempre". "I suoi organi sono stati donati alla ricerca, affinché siano utili a far progredire gli studi su cui lui stesso stava lavorando", ha inoltre specificato la donna.