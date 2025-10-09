Sammy Basso, il ricordo dei genitori a un anno dalla morte: "È stata molto dura"

Sammy Basso aveva moltissimi amici ed era una persona piena di entusiasmo. Un suo amico ricorda così il loro rapporto: "È stato bellissimo perché lui era una persona che si faceva trascinare e che trascinava. Io è vero che lo portavo sulle spalle ma lui mi portava a conoscere il mondo. Perché era una persona che conosceva il mondo e se non lo conosceva voleva scoprirlo prima di tutti". Un gruppo di amici ha corso in suo ricordo la maratona di Boston, che era il sogno del giovane vicentino, e che poi ha avuto un risvolto di beneficenza. "Inizialmente pensavamo di essere noi a portare lui a fare qualcosa di speciale - racconta uno dei suoi compagni - In realtà è stato lui a rendere speciali le nostre vite”. La sua vita è stata di esempio per molti e ha dato un grande contributo alla ricerca sulla sua malattia. "Tra due settimane saremo a Boston di nuovo per un meeting scientifico che sarà quest’anno dedicato a lui - racconta ancora un amico - Sammy sapeva che quello che stava facendo nella ricerca, col suo lavoro, non sarebbe servito a lui ma a quelli che sarebbero venuti dopo di lui".