Sammy Basso, il vescovo di Vicenza dopo le esequie: "Sarà beato"

"Non escludo la possibilità di aprire, tra cinque anni, come prevede l'attuale procedura canonica, la causa di beatificazione per Sammy Basso". Così il vescovo di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto, all'indomani della celebrazione dei funerali del biologo 28enne affetto da progeria, ha annunciato a Mestre, a margine di un evento della Conferenza episcopale triveneta. "Ho letto alcuni commenti sui social - ha sottolineato Brugnotto - e molti hanno evidenziato la sua statura di cristiano con una fede matura, consapevole e fortemente radicata in Dio, come ha scritto anche nella sua ultima lettera resa nota durante il funerale". Di fatto, dalla piazza virtuale dei social che ha avanzato la richiesta, c'è una prima apertura che porterà alla proclamazione di Sammy Basso beato. Ma qual è l'iter?