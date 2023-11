Saman Abbas, il sopralluogo a sorpresa degli inquirenti a Novellara

Dopo la testimonianza in aula di Ali Haider, fratello di Saman Abbas, la 18enne di origini pachistane sparita da Novellara (Reggio Emilia) nel maggio del 2021 e trovata senza vita nel novembre 2022, gli inquirenti decidono a sorpresa di recarsi nell'abitazione dove la giovane viveva con la famiglia. In particolare, l'intento degli imputati e dei giudici è stato quello di constatare quanto visto quella sera dall'abitazione dal fratello di Saman mentre la sorella, lo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq si dirigevano verso il casolare diroccato di via Reatino dove la ragazza fu sepolta.

"Quarto Grado" mostra come il processo dal tribunale si sia spostato tra le campagne di Novellara: unico posto dove sono entrati anche i detenuti, la casa di via Comunale 2 in cui abitavano lo zio e i cugini. Il sopralluogo serviva a verificare sensorialmente lo stato dei luoghi dopo le diverse versioni date dai protagonisti sui fatti visti dalla porta o dalle finestre di via Colombo.