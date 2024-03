Saman Abbas, i funerali saranno celebrati a Novellara il 26 marzo

Saranno celebrati a Novellara i funerali di Saman Abbas.

Martedì 26 marzo ci sarà la cerimonia dell'ultimo saluto alla giovane di origini pachistane uccisa dalla famiglia a maggio 2021 per essersi opposta a un matrimonio forzato. E' quanto fa sapere il Comune che per quell'occasione proclamerà il lutto cittadino. Nelle scuole sarà osservato un minuto di silenzio e sugli edifici pubblici le bandiere saranno a mezz'asta. "Per rispettare la richiesta del fratello Ali Heider e soprattutto per tutelarlo la breve cerimonia, nel cimitero di Novellara, sarà strettamente riservata", ha detto il sindaco Elena Carletti.