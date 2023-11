Saman Abbas, il fratello: "Ero come loro, ora mi sento italiano"

Il fratello di Saman Abbas, Ali Heider, ha detto nella sua testimonianza davanti ai magistrati di essere "cresciuto come la mia famiglia, ma adesso mi sento italiano".

Rispondendo alla domanda sul motivo per cui inviò ai suoi familiari la foto della sorella che baciava il fidanzato, ha spiegato: "Da piccolo i miei genitori mi hanno insegnato che non si poteva fare amicizia con le ragazze, era vietato, e per questo ho mandato la foto del bacio di Saman ai miei parenti. In quel momento avevo la loro stessa mentalità, per me era una cosa sbagliata. Ma ora tutto è cambiato, da quando sono in comunità. Mi sento di essere italiano. Per come penso ora, hanno fatto una cosa sbagliatissima".