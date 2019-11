Salvini: "Mi querela anche la signora Cucchi? Sono tranquillissimo"

"Dopo Carola Rackete, mi querela la signora Cucchi? Nessun problema, sono tranquillissimo: dopo le minacce di morte dei Casamonica e i proiettili in busta, non è certo una querela a mettermi paura". Lo afferma Matteo Salvini. "Spero - aggiune il leader del Carroccio - che il Parlamento approvi subito la legge 'droga zero', proposta dalla Lega, per togliere per sempre ogni tipo di droga dalle strade delle nostre città".