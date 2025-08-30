Salva i figli e scompare nel lago di Como, ritrovato il corpo dopo 5 giorni

Il corpo di Sergio Corsano, il turista tedesco di 55 anni di origini italiane è stato individuato a 220 metri di profondità
E' stato ritrovato e recuperato il cadavere di Sergio Corsano, il turista tedesco di 55 anni, di origini italiane, disperso da lunedì, quando si era tuffato nel Lago di Como, riuscendo a salvare i suoi due figli. L'uomo però era scomparso nello specchio di lago tra gli abitati di Dorio (Lecco) e Domaso (Como). Dopo cinque giorni di ricerche, il corpo è stato individuato e recuperato.
Il cadavere di Sergio Corsano è stato individuato a 220 metri di profondità. La salma è ora a disposizione delle autorità per gli accertamenti del caso. Per le ricerche erano stati mobilitati i Vigili del fuoco, entrati in azione anche con un Rov (un tipo di "drone sottomarino" guidato dalla superficie tramite un cavo per effettuare ricerche e recuperi in acqua), e la guardia costiera oltre a numerosi volontari.
