Salerno, uomo ucciso al culmine di una lite: un arresto

Un 35enne è stato ucciso nella notte a Salerno al culmine di una violenta lite. L'omicidio è avvenuto in un appartamento nella zona orientale della città. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la vittima era nell'abitazione quando ha avuto un litigio con il proprietario di casa. Tra i due c'è stata una violenta colluttazione e il 35enne, originario dell'Agro Nocerino Sarnese, dopo esser stato colpito con un pugno, è caduto ed è morto. Non è ancora chiaro se il decesso sia stato provocato dal colpo ricevuto o dalle conseguenze della caduta. Il proprietario di casa è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Per il quotidiano Il Mattino, alla base del diverbio, ci sarebbero questioni legate alla droga: in casa sarebbe stato trovato dello stupefacente.