Napoli, 19enne ucciso per errore: il vero bersaglio era un amico

Non era il 19enne Marco Pio Salomone l'obiettivo del 15enne che domenica a Napoli ha sparato e ucciso il giovane. Il giovanissimo killer puntava a un amico della vittima, secondo quanto si apprende dai primi accertamenti della polizia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, che ha trasferito la competenza alla Procura dei minorenni partenopea. Il 15enne reo confesso ha agito da solo: si è avvicinato a piedi, ha visto l'auto con il gruppo dei "rivali" all'interno, e ha sparato. L'obiettivo del killer era seduta davanti in auto, mentre Salomone si trovava sui sedili posteriori del veicolo.