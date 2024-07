Salerno, traffico di migranti e riciclaggio: 47 arresti

La guardia di finanza di Salerno ha arrestato 47 persone (tra custodia cautelare in carcere e domiciliare) indagate per associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, riciclaggio e utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. La maxi operazione è stata condotta nelle province di Salerno, Napoli, Caserta, Potenza, Matera, Cosenza, Sassari, L'Aquila e Pesaro-Urbino. Contestualmente è stato eseguito un provvedimento di fermo di indiziati di reato nei confronti di 7 indagati per la violazione delle disposizioni contro l'immigrazione clandestina.