Salerno, spara e uccide per sbaglio un compagno di caccia

Tragico incidente di caccia a Santa Marina, nel Salernitano. A perdere la vita un uomo di 58 anni, originario di Santa Marina ma residente da anni in una regione del Nord, colpito accidentalmente da un colpo di fucile esploso da un compagno di battuta di 44 anni. L'incidente durante una battuta di caccia ai tordi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Sapri. Per il cacciatore che ha esploso il colpo si profila l'accusa di omicidio colposo.