Salerno, è incinta al sesto mese ma l'Asl le fissa l'ecografia quando avrà già partorito

Dopo l'appello della donna, Francesco Marino, a nome dell'Associazione Italia, spiega: "Probabilmente ci sarà stato un errore da parte del Centro prenotazioni, avranno fissato l'appuntamento per la signora senza considerare il suo stato di donna gravida. Al momento lei si è vista costretta a ricorrere a visite private. Chiederà, tramite la nostra associazione, che le vengano rimborsati i soldi che dovrà spendere potendo usufruire delle prestazioni che la Asl dovrebbe garantire". Non è la prima volta che l'associazione si occupa di vicende del genere: "Ci arrivano spesso casi simili a questo da tutta Italia. Qualche giorno fa, ad esempio, la Asl di Roma aveva fissato una visita oculistica a un paziente di 94 anni dopo nove mesi. Tempi lunghissimi considerata l'età del soggetto".