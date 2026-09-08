Salerno, è incinta al sesto mese ma l'Asl le fissa l'ecografia quando avrà già partorito

Sesto mese di gravidanza, una ecografia da fare ma l'appuntamento fissato dall'Asl è per gennaio 2027, quando avrà già partorito. Succede a Salerno, dove una docente di 33 anni, alla sua prima gravidanza, si è dovuta rivolgere all'Associazione Italia per spiegare l'accaduto e chiedere tutela.
Costretta a ricorrere a visite private, chiederà il rimborso
Dopo l'appello della donna, Francesco Marino, a nome dell'Associazione Italia, spiega: "Probabilmente ci sarà stato un errore da parte del Centro prenotazioni, avranno fissato l'appuntamento per la signora senza considerare il suo stato di donna gravida. Al momento lei si è vista costretta a ricorrere a visite private. Chiederà, tramite la nostra associazione, che le vengano rimborsati i soldi che dovrà spendere potendo usufruire delle prestazioni che la Asl dovrebbe garantire". Non è la prima volta che l'associazione si occupa di vicende del genere: "Ci arrivano spesso casi simili a questo da tutta Italia. Qualche giorno fa, ad esempio, la Asl di Roma aveva fissato una visita oculistica a un paziente di 94 anni dopo nove mesi. Tempi lunghissimi considerata l'età del soggetto".