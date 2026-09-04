Salerno, ingerisce solvente per pittura: grave bimbo di due anni

Un bimbo di due anni, residente con la famiglia a Polla (Salerno), è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stato trasportato dopo aver ingerito accidentalmente solvente per pittura. L'incidente domestico, che sarebbe avvenuto in un momento di distrazione dei genitori, risale a giovedì 3 settembre. Dopo essere stato portato dai sanitari del 118 all'ospedale Luigi Curto di Polla, il bimbo è stato trasferito in elisoccorso a Napoli. Come sottolinea il quotidiano Il Mattino, "c'è massimo riserbo sulle condizioni del bambino e il quadro clinico è sotto strettissima osservazione considerando che il liquido ingerito è tossico".