Salerno, fa esplodere l'appartamento e uccide la convivente

I carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di aver provocato un'esplosione nel suo appartamento, in cui è morta la convivente. E' accaduto nella periferia di Sala Consilina, in provincia di Salerno. In un primo momento la donna era rimasta gravemente ferita, morendo dopo alcune ore di agonia in ospedale. L'uomo, che aveva versato sul pavimento due taniche di benzina e appiccato il fuoco, è stato arrestato per omicidio volontario premeditato.