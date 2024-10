Salerno, corruzione e turbativa d'asta: arrestato sindaco di Capaccio Paestum

La gdf di Salerno ha eseguito un blitz nell'ambito di un'inchiesta per turbativa d'asta e corruzione: sei gli indagati raggiunti da misure cautelari e sequestri per oltre 543mila euro. In carcere è finito Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum e attuale presidente della Provincia di Salerno. Ai domiciliari, tra gli altri, sua sorella Elvira Alfieri, legale rappresentante della società Alfieri impianti, oltre a Vittorio De Rosa e Alfonso D'Auria, rispettivamente legale rappresentante e procuratore speciale della società Dervit. Le indagini riguardano alcune procedure di affidamento di lavori bandite dal Comune di Capaccio Paestum e aggiudicate dalla Dervit.