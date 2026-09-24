Salerno, ragazza 20enne accoltellata alle spalle da uno sconosciuto

Largo San Tommaso d'Aquino, centro storico di Salerno. Mentre sta tranquillamente passeggiando da sola, una ragazza italiana di circa 20 anni viene aggredita e accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. Subito dopo l'episodio, avvenuto nella serata di mercoledì 23 settembre intorno alle 21:30, la giovane è stata soccorsa da un passante, che ha poi avvertito polizia e croce rossa. La 20enne è stato poi trasportata in ospedale in codice rosso.