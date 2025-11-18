Salento, bimbo di otto anni trovato morto in casa: il cadavere della madre rinvenuto in mare

Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella serata di martedì a Calimera, in provincia di Lecce. Si tratterebbe del figlio di una donna il cui cadavere era stato rinvenuto in mare nel pomeriggio a Torre dell'Orso a circa 20 chilometri da Calimera. A dare l'allarme è stato l'ex marito. Il piccolo presenterebbe alcune ferite sul corpo. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono condotte dai carabinieri.