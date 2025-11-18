Salento, bimbo di otto anni trovato morto in casa: il cadavere della madre rinvenuto in mare

Il piccolo, sul cui corpo ci sarebbero diverse ferite, è stato scoperto nell'abitazione poche ore dopo il ritrovamento della donna a Torre dell'Orso
© Carabinieri
Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella serata di martedì a Calimera, in provincia di Lecce. Si tratterebbe del figlio di una donna il cui cadavere era stato rinvenuto in mare nel pomeriggio a Torre dell'Orso a circa 20 chilometri da Calimera. A dare l'allarme è stato l'ex marito. Il piccolo presenterebbe alcune ferite sul corpo. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono condotte dai carabinieri.
Il cadavere della donna era stato scoperto in mare da un sub al largo di Torre dell'Orso, località marina di Melendugno, in provincia di Lecce. Il sub aveva subito inviato la segnalazione alla Capitaneria di porto che si era occupata del recupero del corpo.