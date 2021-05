Russia, gonfiabile "esplode" e prende il volo: bambini catapultati sui binari del tram, due in fin di vita

Un castello gonfiabile situato all'esterno di un centro commerciale è "esploso", volando in aria per circa 8 metri e gettando i bambini che stavano giocando all'interno al di là della rete di protezione, sui vicini binari del tram. E' accaduto a Barnaul, in Russia . Due piccole di 3 e 4 anni sono in ospedale in fin di vita. Sul fatto indaga la polizia.

L'accaduto - Secondo quanto riportano i media internazionali, erano i cinque i bambini che giocavano all'interno del gonfiabile al momento dell'incidente. All'improvviso, il castello ha preso il volo sbalzando i piccoli verso l'esterno. Un video che circola in rete mostra alcuni adulti afferrare il gioco per accertarsi che non ci fossero più persone dentro. Tra le prime ipotesi vagliate dagli investigatori c'era stata quella di forti venti, subito smentita dai testimoni. Al contrario, i presenti affermano di aver sentito il rumore di una forte esplosione.



Inoltre, c'è chi afferma che il gioco non fosse stato messo in sicurezza. Secondo un testimone "il castello gonfiabile non aveva un sottofondo protettivo e stava sfregando contro l'asfalto, questo potrebbe aver causato lo scoppio". Mentre, da un rapporto locale, risulterebbe che alcune corde non fossero state fissate.



"Non sono stati utilizzati supporti speciali, il gonfiabile è stato pompato, si è riscaldato e poi si è sollevato in aria", dichiara il deputato locale Sergey Pisarev.