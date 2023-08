Portano via sabbia da 11 spiagge Gallura: multati due turisti

Due turisti di Modena sono stati multati dagli agenti della security dell'Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna per aver raccolto la sabbia di undici rinomate località balneari della Gallura.

La sabbia era stata etichettata e messa in barattoli, pronta per essere portata a casa come souvenir. I due si stavano imbarcando dal porto di Olbia ma sono stati ispezionati e sanzionati. E' il secondo caso di furto ai danni delle spiagge e del mare sardo in appena tre giorni.