Rozzano (Milano), 30enne accoltellato in strada: muore in ospedale

L'uomo presentava una profonda ferita al petto e aveva perso molto sangue. Il 30enne, incensurato, viveva poco distante dal luogo dove è stato trovato. Abitava con la madre e il fratello e, secondo le prime informazioni, lavorava a Milano in una catena di negozi. Non è ancora chiaro cosa sia successo durante il suo rientro a casa. L'uomo è stato soccorso vicino a una fermata dei mezzi pubblici (a breve distanza sia il tram della linea 15 sia un pullman) e quindi al momento non si esclude nemmeno un'aggressione casuale.