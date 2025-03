Rovereto (Trento), ergastolo per Chukwuka Nweke: stuprò e uccise Iris Setti

Ergastolo per Chukwuka Nweke condannato per lo stupro e l'omicidio di Iris Setti, avvenuto la sera del 5 agosto 2023 nel parco Nikolajewka di Rovereto. I giudici della Corte d'assise di Trento, dopo sei ore e mezza di camera di consiglio, hanno riconosciuto l'uomo, quarantenne di origine nigeriana, colpevole dei reati di omicidio volontario aggravato, rapina e violenza sessuale nei confronti della 61enne roveretana, e di rapina nei confronti di un altro uomo, avvenuta la stessa sera dell'omicidio. Oltre alle pene accessorie, la corte ha previsto dieci mesi di isolamento diurno e ha dichiarato Nweke decaduto dalla responsabilità genitoriale. È stata prevista anche una provvisionale di 100mila euro per la madre di Iris Setti e 50mila per ciascuno dei due zii costituitisi parti civili, assieme al pagamento delle spese di costituzione in giudizio.