Rovello Porro (Como), moto si scontra con un'auto: muore un 26enne

Grave incidente stradale a Rovello Porro, in provincia di Como, dove un 26enne è morto domenica sera. L'uomo era a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'auto sul rettilineo di via Vittorio Veneto. La moto ha poi preso fuoco e il motociclista è deceduto quasi sul colpo. Il 60enne a bordo della vettura è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna. Ancora da chiarire le dinamiche dello schianto che ha coinvolto i due mezzi. Si tratta del secondo incidente stradale avvenuto tra sabato e domenica, in provincia di Como, dopo quello in cui sono morti due giovani di 17 e 20 anni.