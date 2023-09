Roma, la prima vittima del netturbino: "Stuprata a casa mia, nel mio letto"

"Non dobbiamo avere paura dei nostri “No”. Dobbiamo mostrarci perché siamo le vittime, non i carnefici. Loro devono nascondersi" dice Stefania Loizzi, violentata da Ubaldo Manuali il 14 gennaio

Ex banconista di una gelateria, ha denunciato subito lo stupro. " Mi ha violentata in casa mia. Provo troppo schifo " dice. Ma ha deciso di parlare ed esporsi sulla stampa per un motivo ben preciso: "Non dobbiamo avere paura dei nostri “No”. Dobbiamo mostrarci perché siamo le vittime, non i carnefici. Loro devono nascondersi".

L'amicizia nata sui social Stefania Loizzi e Ubaldo Manuali si sono conosciuti su Facebook alla fine del 2020. "Avevamo in comune un'amica, mi ha detto che era una persona tranquilla" racconta la donna in un'intervista rilasciata a Repubblica. Da lì è nata un'amicizia coltivata prima sui social, poi i primi incontri. "Ci vedevamo ma sempre fuori. Lui faceva sempre foto, io non volevo. Poi mi ha detto che gli interessavo come persona e gli ho risposto che potevamo essere solo amici, lui ha accettato. Sono passati dei mesi senza vederci".

Il giorno dello stupro La sera del 14 gennaio 2023 il netturbino ha drogato e violentato Stefania Loizzi. La donna ricorda tutto ciò che è avvenuto prima e dopo la violenza. Era un periodo difficile per lei: era morta sua madre e aveva un braccio ingessato per una frattura. Lui le propone una cena e porta tutto, dall'antipasto al dolce, a casa di lei. Casa che, da lì a poco, diventa la location dello stupro. "Una volta a casa mia ha aperto il prosecco per fare un brindisi. Ho bevuto e mi ricordo solo che ero andata in cucina a prendere le patate. Poi, il buio". Quando si sveglia, Luisa è nel suo letto. Sta male. Vede lui al suo fianco: "Schifoso, che fai nel mio letto?” gli ha detto. "Lui mi ha risposto che mi ero sentita male e che non voleva lasciarmi sola. Ho avuto la forza di voltarmi e ho visto che era senza pantaloni ma sono crollata".

La droga dello stupro La mattina dopo la donna decide di andare dal medico. Nel suo sangue viene trovata droga dello stupro. "È stato uno schifoso, ha bivaccato in casa mia" racconta. Non solo. Il netturbino ha filmato e fotografato la violenza e condiviso le immagini con gli amici del calcetto, ma nessuno di loro ha denunciato. "L’ho fatto io, invece, lo stesso giorno della visita. E se tornassi indietro lo rifarei di nuovo. Se è 'no' deve essere 'no'".