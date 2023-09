Netturbino stupratore, ci sarebbe una quarta donna violentata

di Alessio Fusco

Nel cellulare gli inquirenti hanno trovato le foto di un altra donna, ancora non identificata. Anche lei sarebbe stata adescata sui social come le altre. La strategia dell’uomo era sempre la stessa: invitarle a cena e sciogliere nell’alcool una dose potentissima di un farmaco narcolettico che gli era stato prescritto per lenire il dolore dopo un incidente al ginocchio. La sostanza, aveva effetto immediato, e le donne oltre a ritrovarsi in uno stato di incoscienza, a fatica riuscivano a ricordare cosa fosse avvenuto.