Roma, violentò collega per scommessa: condannato a cinque anni di carcere

Uno stupro per una scommessa che ha portato a una condanna a cinque anni e sei mesi di carcere per violenza sessuale.

Questa la pena inflitta a V. C., 26 anni. I fatti risalgono al 23 luglio del 2016 in un ristorante a Roma vicino ai Musei vaticani. L'uomo e la ragazza 24enne trovarono lavoro come camerieri per l'estate. Un giorno l'uomo decise di fare una sfida con il collega pizzaiolo, affermando che sarebbe riuscito ad avere un rapporto intimo con la vittima. Il pizzaiolo accettò (la posta in palio è di 50 euro), poco propenso a credere che la ragazza abbia qualche interesse per l’imputato (che era anche fidanzato). Il 23 luglio i tre si ritrovano a lavorare assieme per l'ora di pranzo e proprio quel giorno il giovane decide di agire.