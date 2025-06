Valmontone (Roma), schiacciato da un mezzo: operatore ecologico muore sul lavoro

Un operatore ecologico di 40 anni è morto in un incidente sul lavoro a Valmontone (Roma). L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo. Secondo la Cgil, "la prassi del singolo operatore, comune in tante aziende del settore, è un'organizzazione del lavoro sbagliata e contro la quale ci mobilitiamo da sempre perché abbassa riduce i costi del servizio a discapito della sicurezza. Infatti, quando l'operatore scende dal mezzo non c'è nessuno al posto del guidatore che possa controllare sempre il mezzo".