Aggredito mentre litigava con la compagna

Roma, 39enne senegalese ucciso a coltellate in strada: un fermato

11 Ott 2025 - 13:58
© Ansa

Un uomo è stato ucciso a coltellate a Roma. La polizia ha fermato il presunto aggressore. È accaduto a largo Sperlonga in zona Grottarossa. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il cittadino senegalese di 39 anni, mentre stava litigando con la compagna in strada, è stato aggredito con un coltello. Immediatamente soccorso da personale del 118, è stato trasportato all'ospedale dove è deceduto. Il presunto aggressore è stato individuato poco dopo dalle forze dell'ordine ed è in stato di fermo in questura, dove gli investigatori stanno sentendo anche tre testimoni.

