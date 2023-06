Roma, uomo trovato morto in un camion della raccolta rifiuti

La vittima

Alcuni cittadini hanno notato l'uomo accasciato sul sedile dell'abitacolo e hanno allertato i carabinieri e il 118. Vani i tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'uomo era dipendente di una ditta esterna di smaltimento rifiuti per conto della municipalizzata Ama. Era nato a Roma e residente nel comune di Guidonia Montecelio. Da una prima ispezione sul cadavere e dai rilievi della VII sezione del Nucleo Investigativo non sono emersi traumi o altre lesioni.