Un 58enne senza fissa dimora è stato trovato morto all'interno di una tenda nella quale si era posizionato davanti al piazzale dell'Università Sapienza, a Roma. La vittima, Alessandro Ingusci, avrebbe accusato un malore rivelatosi fatale. Ingusci, che era seguito dai servizi sociali, aveva scritto sulla lavagna di un'aula della facoltà di fisica che era in sciopero della fame e che era iscritto al primo anno del corso e di essere invalido al 50%. Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato e la polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi del caso. La salma del 58enne è stata messa a disposizione del medico necroscopo.