Femminicidio Manuela Petrangeli, confermato l'ergastolo in Appello a Gianluca Molinaro

Secondo l'accusa, Molinaro avrebbe maturato per anni un'ossessione nei confronti della ex compagna, arrivando a pianificare l'uccisione. "Per tre anni e mezzo ha covato rabbia cieca e un'ossessione patologica. Ha pianificato in modo freddo e lucido l'eliminazione della madre di suo figlio. I suoi messaggi vocali parlano più di mille testimoni", aveva dichiarato Pandolfi. La pm aveva escluso che si fosse trattato di un gesto improvviso: "Quello di Molinaro non è stato un raptus, ma un'esecuzione premeditata. Era la cronaca di una morte annunciata". L'uomo, aveva ricordato, si definiva una "bomba a orologeria" e indicava proprio Manuela come il "problema" da eliminare.