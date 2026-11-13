UCCISA A FUCILATE

Femminicidio Manuela Petrangeli, confermato l'ergastolo in Appello a Gianluca Molinaro

L'efferato delitto si consumò il 4 luglio 2024: per i magistrati "aveva pianificato in modo freddo e lucido l'eliminazione della donna"

13 Nov 2026 - 12:54
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La Corte d'assise di appello di Roma ha confermato la condanna all'ergastolo per Gianluca Molinaro, accusato del femminicidio della ex compagna e madre di suo figlio, Manuela Petrangeli, uccisa con un colpo di fucile a canne mozze il 4 luglio del 2024 nella zona di via Portuense. Accolta la richiesta della Procura generale, riconosciuta la premeditazione e lo stalking.

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Condanna confermata

 In primo grado la prima Corte d'assise di Roma aveva inflitto all'uomo la pena massima. La Procura aveva chiesto l'ergastolo con 18 mesi di isolamento diurno, nella requisitoria pronunciata il 25 novembre scorso. La pm Antonella Pandolfi aveva ricostruito una lunga escalation di minacce, ossessioni e condotte persecutorie, culminata nell'omicidio. "La vita della vittima è stata strappata per mano di chi non ha accettato la fine di una relazione, prigioniero di un modello retrogrado e patriarcale che considera la donna proprietà", aveva affermato la magistrata.

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"Freddo e lucido"

 Secondo l'accusa, Molinaro avrebbe maturato per anni un'ossessione nei confronti della ex compagna, arrivando a pianificare l'uccisione. "Per tre anni e mezzo ha covato rabbia cieca e un'ossessione patologica. Ha pianificato in modo freddo e lucido l'eliminazione della madre di suo figlio. I suoi messaggi vocali parlano più di mille testimoni", aveva dichiarato Pandolfi. La pm aveva escluso che si fosse trattato di un gesto improvviso: "Quello di Molinaro non è stato un raptus, ma un'esecuzione premeditata. Era la cronaca di una morte annunciata". L'uomo, aveva ricordato, si definiva una "bomba a orologeria" e indicava proprio Manuela come il "problema" da eliminare.

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