Gli audio delle minacce dell'ex di Manuela Petrangeli prima del femminicidio

La fisioterapista di 50 anni è uccisa a colpi di fucile dall'ex compagno nel 2024. In aula sono stati fatti sentire dalla difesa della vittima alcuni messaggi audio del suo assassino

di Teresa Fallavorita
16 Ott 2025 - 20:46
