Roma, truffa dei videopoker: condanne per oltre 70 anni di carcere

Si è concluso con condanne per oltre 70 anni di carcere il processo di primo grado nato dall'inchiesta, condotta dalla Dda di Roma, su un giro di videopoker illegali. Tra i condannati Salvatore Nicitra, considerato vicino alla Banda della Magliana, che ha avuto una pena a 9 anni carcere. Sono stati condannati anche altri 17 criminali, tra i 35 imputati. Tra loro anche Franco Gambacurta, il "boss di Montespaccato" che è stato assolto perché il fatto non sussiste. La vicenda era venuta alla luce nel 2020, quando i carabinieri arrestarono l'intera banda, confiscando i milioni di euro che avevano provato a riciclare attraverso i videopoker, con società operanti nell'isola di Malta.