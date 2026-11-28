Sono in corso indagini sul ritrovamento nel pomeriggio di sabato 28 novembre del cadavere di una giovane donna nella zona di via Tiberina a Roma. A dare l'allarme intorno alle 15 è stato un passante. Sul posto, in un'area rurale, sono subito giunti i carabinieri della stazione di Prima Porta che hanno rinvenuto il corpo lungo una strada sterrata.
Trovata morta e senza vestiti a Roma
La vittima, di colore e non ancora identificata, potrebbe avere un'età compresa tra i 20 e i 30 anni. Il cadavere è stato trovato senza vestiti e presenterebbe segni che, secondo i primi accertamenti, potrebbero essere compatibili con una possibile morte di natura traumatica.
I rilievi
Sul posto sono al lavoro i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Cassia e la squadra rilievi del Nucleo Investigativo di Ostia che si sta occupando dei rilievi tecnico-scientifici. È atteso anche l'arrivo del medico legale e del Pm di turno della Procura della Repubblica di Roma che dirige le indagini.