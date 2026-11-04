Brescia, trovato un cadavere nei campi: indagano i carabinieri

Il corpo senza vita di una persona, presumibilmente un uomo, è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nelle campagne tra Villa di Salò e Campoverde, nel Bresciano. Il ritrovamento è avvenuto nella serata di oggi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati negli accertamenti per risalire all'identità della vittima. Tra le ipotesi al vaglio c'è che il cadavere possa appartenere a una persona scomparsa da diversi mesi. I militari stanno quindi verificando le denunce di scomparsa presentate negli ultimi mesi nella zona. Dai primi elementi raccolti, la morte potrebbe essere riconducibile a un gesto volontario.