Salerno, donna trovata morta in casa: sarebbe stata uccisa a coltellate

Guardano all'ambito familiare le indagini sulla morte di Assunta Abbruzzese, la 50enne trovata senza vita all'alba di lunedì 16 novembre nella sua abitazione di via don Carlo La Mura, ad Angri (Salerno). La donna, vedova da qualche tempo, ha due figli. È stato proprio uno dei due a lanciare l'allarme intorno alle 5.30 di questa mattina, quando ha rinvenuto il corpo ormai senza vita della madre, che da un primo esame esterno pare essere stata colpita a morte con un'arma da taglio. L'altro figlio, al momento, risulterebbe irreperibile. Ed è proprio in questa direzione che ora si muovono le indagini.