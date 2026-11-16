Salerno, donna trovata morta in casa: sarebbe stata uccisa a coltellate

Guardano all'ambito familiare le indagini sulla morte di Assunta Abbruzzese, la 50enne trovata senza vita all'alba di lunedì 16 novembre nella sua abitazione di via don Carlo La Mura, ad Angri (Salerno). La donna, vedova da qualche tempo, ha due figli. È stato proprio uno dei due a lanciare l'allarme intorno alle 5.30 di questa mattina, quando ha rinvenuto il corpo ormai senza vita della madre, che da un primo esame esterno pare essere stata colpita a morte con un'arma da taglio. L'altro figlio, al momento, risulterebbe irreperibile. Ed è proprio in questa direzione che ora si muovono le indagini.
Il ritrovamento
Indagini che sono state affidate ai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinate dalla medesima procura. Il cadavere della donna - sul quale sono state trovate diverse ferite da taglio - all'arrivo dei soccorritori era riverso a terra. Da un primo esame esterno effettuato dal medico legale, s'ipotizza che il decesso possa risalire alle 24 ore precedenti il ritrovamento. Un'ipotesi che potrà essere confermata soltanto dall'autopsia.