Salerno, 88enne uccide la moglie malata e poi tenta il suicidio

Una donna di 82 anni è stata uccisa dal marito 88enne che ha poi tentato il suicidio. L'episodio si è consumato a Serre, nel Salernitano. Ad allertare i soccorsi è stata la badante della coppia che, giunta nell'abitazione, ha scoperto quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri l'uomo avrebbe colpito la moglie, allettata, con un'arma da taglio ferendola a morte per poi tentare il suicidio. Rimasto ferito, l'88enne è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato al pronto soccorso di Eboli. Sono in corso accertamenti dei militari dell'Arma della compagnia di Eboli e dei colleghi del nucleo investigativo di Salerno che in questa fase sono al lavoro per ricostruire dinamica e movente di quanto accaduto.