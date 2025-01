Roma, 70 tifosi spagnoli aggrediti da ultrà della Lazio: tre accoltellati

Un gruppo di circa 70 tifosi spagnoli del Real Sociedad è stato aggredito da un'ottantina di persone a Roma in un locale in via Leonina. L'assalto, secondo gli investigatori, è con ogni probabilità riconducibile alla tifoseria ultrà laziale alla vigilia della partita di stasera all'Olimpico. Durante il parapiglia tre tifosi sono stati feriti a coltellate, ma gli aggressori sono fuggiti all'arrivo della polizia. Gli investigatori hanno sequestrato il materiale utilizzato per l'aggressione: ci sono alcuni identificati e sono in corso indagini anche con l'acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza cittadina.