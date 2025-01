Agrigento, scontri allo stadio di Licata: 5 feriti tra le forze dell'ordine

Quattro poliziotti e un carabiniere, impegnati in servizio di ordine pubblico, allo stadio Dino Liotta di Licata (Agrigento), in occasione della partita di calcio Licata-Sancataldese, sono rimasti feriti dopo l'aggressione di alcuni tifosi. Inizialmente c'è stato un scontro fra le tifoserie, poi il livello si è alzato e gli ultrà si sono scagliati contro poliziotti e carabinieri. Il funzionario di turno, che si stava occupando dell'ordine pubblico, è stato raggiunto da diverse pietre alla testa, così come gli altri tre colleghi: tutti sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso dove i medici hanno diagnosticato ferite e traumi guaribili da 7 a 10 giorni. Un carabiniere è stato raggiunto invece da schegge di bottiglie molotov e anche lui è finito in ospedale. La questura ha subito inviato a Licata un altro funzionario che è riuscito, fra non poche difficoltà e rischi, a riportare la calma.