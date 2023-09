Roma, lo scippatore pestato denuncia i suoi aggressori | "Chiedo scusa ad anziana"

Divieto di dimora a Roma per il 36enne

I carabinieri che stanno conducendo le indagini hanno acquisito anche il video, finito in rete e diventato virale in poche ore, che ha ripreso tutte le fasi dell'aggressione. In base a quanto si apprende, Singh è arrivato in Italia circa 9 mesi fa ma non ha un impiego ed è senza fissa dimora. Il giudice ha applicato la misura del divieto di dimora a Roma per il 36enne.