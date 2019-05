Roma, tenta una rapina in gelateria "armato" di lecca lecca

Un lecca lecca usato come un coltello durante una rapina. E' successo in una gelateria a piazza Vescovio, a Roma: il rapinatore, approfittando dell'assenza della cassiera, si è intrufolato nel locale e ha provato a premere i tasti della cassa nella speranza di aprirla. Dopo essere stato scoperto, si è difeso estraendo un leccalecca con un ago legato all'estremità. E' stato arrestato e ora risponderà per tentata rapina.

Il rapinatore sperava di rubare i soldi e scappare senza essere visto, ma non ha fatto i conti con il ritorno improvviso della cassiera: quando la donna ha visto l'uomo piegato sulla cassa, ha cominciato a urlare per farlo andar via. Di tutta risposta, il malvivente ha estratto dalla tasca un leccalecca e lo ha puntato contro la cassiera come se fosse un coltello, dicendole che le avrebbe fatto del male se non avesse consegnato subito i soldi. Una minaccia apparentemente ridicola, che è in realtà si è rivelata molto pericolosa quando la donna ha notato che c'era un grosso ago legato incastrato nell'estremità della stecca.



Fortunatamente nessuno si è fatto male: l'uomo è fuggito dopo aver notato che la cassa si era bloccata a causa dei numerosi tentativi di apertura, ma la polizia lo ha subito intercettato e lo ha arrestato. Si tratta di un cittadino straniero di 32 anni, adesso è in carcere e sarà giudicato per tentata rapina. La cassiera, invece, se l'è cavata solo con un grande spavento.