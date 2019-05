Assalto in banca: sette arresti tra Bari, Napoli e Roma

La polizia di Bari, Napoli e Roma ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere e ai domiciliari nei confronti di sette persone. Sono ritenute, a vario titolo, responsabili di tentata rapina aggravata, detenzione e porto illegale d'armi da fuoco, furto, ricettazione e riciclaggio, in relazione a un assalto in una banca.