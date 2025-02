Un 27enne italiano ha provato a sparare alla testa a un commerciante in un minimarket di Roma, ma la pistola si è inceppata. Poi lo ha massacrato di botte. Il giovane è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. La vittima, un cittadino bengalese, è stato portato in ospedale in codice rosso. Alla base del gesto una vendetta nei confronti del commerciante che lo aveva denunciato più volte perché prendeva la merce dal locale senza pagare.