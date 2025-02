Roma, tre furti con strappo a viaggiatori metro C: arrestato 25enne marocchino

I carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno fermato un 25enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, accusato di rapina e furto aggravato. Nel mirino dei militari tre episodi di furto con strappo e una rapina, avvenuti tra dicembre 2024 e gennaio 2025 lungo la linea C della metropolitana di Roma. Le indagini dei carabinieri scaturite dalle denunce delle vittime hanno portato, grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza interne alle aree della rete metropolitana e alle descrizioni fornite dalle donne e dai testimoni, all’identificazione del 25enne che, il pomeriggio del 29 gennaio scorso, è stato ritracciato e bloccato in via Casilina, all’altezza della fermata metro C “Torrenova”.