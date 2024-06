Simone Borgese, indagini sul Gps del cellulare per far luce su altri casi di stupro

Simone Borgese, il 39enne arrestato con l'accusa di aver violentato una studentessa di 26 anni lo scorso 8 maggio, potrebbe essere "incastrato" dal suo smartphone, non ancora sequestrato. Dal tracciato Gps, alla cronologia degli spostamenti, fino alle celle telefoniche, tanti potrebbero essere i dettagli utili, anche per cercare di fare luce sugli altri due presunti casi emersi dopo l'arresto. Al momento la violenza nei confronti della studentessa è l'unico episodio che viene contestato a Borgese, a cui sono stati concessi gli arresti domiciliari nonostante la contrarietà della procura che invece aveva chiesto per il 39enne la custodia cautelare in carcere.